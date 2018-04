Woontoren geschrapt uit plannen voor Cometsite 25 april 2018

02u42 0 Mechelen Er komt geen woontoren aan de Koningin Astridlaan op de voormalige bedrijfssite van vatenproducent Comet in Mechelen. Het stadsbestuur komt zo tegemoet aan bezwaren uit de buurt.

De Mechelse gemeenteraad heeft dinsdagavond zijn definitieve goedkeuring gegeven aan het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de site. Het RUP wijzigt de bestemming van de voormalige bedrijfssite van vatenproducent Comet van milieubelastende industrie naar woongebied en legt de krijtlijnen vast van de toekomstige nieuwe woonwijk. Op verschillende punten is het plan aangepast. De zogenaamde 'landmark' (woontoren) aan de Koningin Astridlaan werd uit het plan geschrapt. Om het verlies aan oppervlakte te compenseren, werd wel beslist om aan de vaartkant één of twee bouwlagen extra toe te laten.





Meer groen

Verder gaat meer aandacht naar groen en naar het wegwerken van te veel hoekjes en kantjes om problemen het hangjongeren en sluikstorten te voorkomen. "Dit is geen bittere pil, maar een opportuniteit om verder te gaan", zegt Steven Rosseel van ontwikkelaar Re-Vive. "We zijn opnieuw gestart met een frisse blik en zullen enkele fundamentele aanpassingen doen. De bouwvergunning willen we in het derde kwartaal indienen zodat we begin volgend jaar zo snel mogelijk kunnen starten met de bouw."





Komet moet een duurzame en autovrije woonwijk worden aan het water. Er wordt een buurtpark van ruim 6.000 m² gerealiseerd en het plan voorziet ruime doorsteken voor voetgangers en fietsers. (WVK)