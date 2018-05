Woonpunt vernieuwt sociale woonwijk Battel 04 mei 2018

03u01 0

Aannemer Brebuild is in opdracht van Woonpunt Mechelen gestart met de vernieuwing van de Battelse woonwijk De Streyp. In een eerste fase zullen 16 van de 48 woningen worden afgebroken om plaats te maken voor evenveel appartementen. Tegelijk worden 14 appartementen en 6 woningen gerenoveerd. De reden: de huizen uit de jaren 50 voldoen absoluut niet meer aan de huidige normen. Het einde van de werkzaamheden is voorzien begin 2020. Kostprijs: 3,7 miljoen (zonder BTW). "Het openbaar domein van de wijk zal ook heraangelegd worden. Die werken gebeuren in opdracht van de VMSW en de stad", geeft Woonpuntvoorzitter Alexander Vandersmissen mee. Vervolgens worden ook de overige 12 van de 48 woningen gerenoveerd. (WVK)