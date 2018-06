Woonpunt bouwt koopappartementen in Veluwestraat 25 juni 2018

02u31 0

Woonpunt Mechelen is in de Veluwestraat gestart met de realisatie van drie koopappartementen. Het gaat om een appartement met twee slaapkamers en een tuintje en twee duplexappartementen met telkens twee slaapkamers en een terras. Voor de verkoop werkt Woonpunt samen met Kleine Landeigendom van Mechelen en Omstreken (KLEMO). "Je moet ingeschreven staan in het register van KLEMO om in aanmerking te komen. De vroegere wachtlijst van Woonpunt Mechelen werd destijds door KLEMO overgenomen", zegt voorzitter Alexander Vandersmissen (Open Vld). Het nieuwbouwproject moet klaar zijn tegen de zomer van volgend jaar. De investering bedraagt ruim 490.000 euro (zonder btw). (WVK)