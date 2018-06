Woonpunt bouwt huizen in Bethaniënpolder 14 juni 2018

De Mechelse sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt plant de bouw van elf nieuwe gezinswoningen op een perceel in de Karperstraat en de Wijnantstraat, in de wijk Bethaniënpolder. Het braakliggend perceel vlakbij woonzorgcentrum De Lisodde werd in 2013 aangekocht. In de Karperstraat komen er vier woningen met vier slaapkamers, in de Wijnantstraat zeven woningen met drie slaapkamers. "Het worden moderne en aangename woningen die een meerwaarde zullen vormen voor de wijk. De woningen worden uiteraard duurzaam gebouwd en krijgen allemaal een kleine tuin", zegt voorzitter Alexander Vandersmissen (Open Vld). Woonpunt hoopt begin volgend jaar te kunnen starten. De kostprijs van het project is zo'n 2.032.155 euro (exclusief BTW). (WVK)