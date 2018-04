Woning onbewoonbaar na felle brand 03 april 2018

Brandweerzone Rivierenland is zaterdagavond moeten uitrukken naar de Koning Albertstraat in Walem (Mechelen). Omstreeks 18.30 uur werd de brandweer opgeroepen voor een woningbrand. Het was de bewoonster, een 72-jarige vrouw, die de brand had opgemerkt. "Dit na het uitvallen van de elektriciteit en het afgaan van een rookmelder", aldus brandweerofficier Gert Creemers. Ze verliet meteen de woning, ook de 14-jarige kleindochter van de vrouw was aanwezig. Beiden konden zich buiten in veiligheid brengen. De brand woedde fel in de stookruimte van de woning. "Bij onze aankomst was de woning gevuld met rook", gaat brandweerkapitein Creemers verder. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle maar moest wel nog een lange tijd nablussen en ventileren. "Gewonden vielen er niet", klinkt het nog. De schade situeert zich vooral op de eerste verdieping van de woning. De woonst werd onbewoonbaar verklaard. Onder meer door de brand-, rook- en waterschade in de rest van de woning. Er was ook rookschade bij de buren. Ook hier moest geventileerd worden. Deze woningen liepen verder geen schade op. De Koning Albertstraat werd tijdens de bluswerken van de brandweer afgesloten voor het verkeer. De bewoners werden opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog nietr veel geweten. Vermoedelijk ontstond die aan een verwarmingselement. (TVDZM)