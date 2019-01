Wonen op de rand van Planckendael: ontwikkelaar start bouw woondorp Noaze Wannes Vansina

16u22 0 Mechelen Een aannemer is in de Wupstraat in Muizen gestart met de realisatie van Noaze: een ‘woondorp’ met zestien luxueuze woningen en privaat tuinpark grenzend aan Planckendael.

Noaze werd reeds in mei 2017 voorgesteld. Het duurde echter tot nu vooraleer de realisatie van start kon gaan. Volgens Marijke Verboven, marketing- en communicatiemanager van projectontwikkelaar Imoya, zijn daar verschillende redenen voor. “We kregen veel vragen van mensen die op zoek waren naar een flexibelere indeling in functie van huidige en toekomstige noden, bijvoorbeeld opgroeiende kinderen of het in huis nemen van een zorgbehoevende ouder. Onze architect heeft met hen meegedacht. Daarnaast vroeg ook het gemeenschappelijk tuinpark van 36 are meer tijd. We wilden een ecologische tuin goed voor vogeltjes en bijtjes, maar die niet te veel onderhoud vroeg. We willen een goede buur zijn van Planckendael”, zegt Verboven. Speelde ook mee dat Imoya momenteel bezig is met een ander groot project in Mechelen: de bouw van woonzorgcentrum Rembertus op de Brusselsesteenweg. De helft van de woningen is intussen verkocht. Het gaat om grotere woningen: met bruto-vloeroppervlaktes van 147 en 187m². Ze komen rondom een autovrij binnenplein en bovenop een ondergrondse parkeergarage.

https://www.imoya.be/nl/projecten/noaze