Wonen geeft 20.000 bezoekers bouw- en interieurinspiratie én advies Wannes Vansina

24 januari 2019

14u26 0 Mechelen Nu zaterdag opent de Nekkerhal in Mechelen de deuren voor een nieuwe editie van Wonen. Naar verwachting 20.000 bezoekers zullen er zich laten inspireren. Nieuw is dat de organisator zich nog meer toelegt op advies.

190 standhouders maken bezoekers van 26 januari tot en met 3 februari wegwijs in nieuwe bouwmaterialen, badkamerrenovaties, bouwreglementering, vereenvoudigde verwarmingssystemen, interieurinrichting enzovoort. “Daarnaast organiseren we zelf ook gratis adviessessies van zo’n 20 minuten. We stellen immers vast dat er een grote vraag naar is omdat de veranderingen zo snel gaan”, zegt Evelyn Demey van Easyfairs. Naast bouwadvies zal er voor het eerst ook interieuradvies worden gegeven, bijvoorbeeld over de indeling van ruimten en kleurgebruik.

Sinds de organisator Wonen overnam van Willy Brems en Patrick Swinnen, verschoof het accent meer naar bouwen. “We hebben de kwaliteit trachten op te krikken door het ganse gamma aan bouwen aan te bieden, zonder de interieurpoot weg te laten. Wonen blijft een iets zachtere beurs dan de traditionele bouw- en verbouwbeurzen.” Op vrijdag 1 februari blijft Wonen open tot 22 uur, tijdens het weekend wordt gratis kinderopvang ingericht. Meer info en een overzicht van de standhouders is terug te vinden op www.wonen.eu. Daar kan je ook inschrijven voor de adviessessies.

Mechelen Renovatiemobiel

Wie ook deelneemt aan Wonen, is de stad Mechelen. Bezoekers aan de beurs betalen 10 euro aan de kassa, maar Mechelaars kunnen (zo lang de voorraad strekt) een gratis duoticket ophalen in het Huis van de Mechelaar. De stad staat met de eigen Renovatiemobiel op de beurs. “Iedereen kan er terecht voor eenvoudig en snel advies over energiebesparende maatregelen aan hun eigen huis door de architecten van Kamp C en Mechelen Klimaatneutraal. Elke adviessessie duurt zo’n 20 minuten, is objectief en op maat van de eigen woning”, aldus schepen Marina De Bie. Ook voor deze sessies moet je je inschrijven.