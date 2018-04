Wol en schors inspireren in yoHanneke 13 april 2018

Huiskamergalerie yoHanneke aan de Schuttersvest in Mechelen opent dit en volgend weekend 'Vezels', een tentoonstelling met werk van kunstenaars Sonja Michiels en Marian Kastelein. De eerste liet zich voor haar acrylschilderijen inspireren door de schors en de vezel van de vezelpalmboom, de tweede gebruikt wol als basis voor haar kunstobjecten in vilt. De expo is de vier dagen geopend van 14 tot 17 uur. Meer informatie vind je op: www.yoHanneke.com. (WVK)