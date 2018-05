Woensdag wordt 'Bibpunt'-dag 09 mei 2018

02u43 0

De Mechelse bibliotheek past de bestel- en afhaalservice in de wijk- en dorpshuizen van Battel, Heffen, Hombeek, Leest, Muizen en Walem aan. Deze zullen voortaan de naam Bibpunt dragen en de leveringen en afhalingen moeten sneller verlopen. Woensdag wordt dé dag om de boeken op te halen, al hebben Hombeek, Leest en Walem ook nog een bijkomende afhaaldag. In Heffen verhuist de dorpswerking naar zaal De Kettinghe. "Door deze veranderingen wordt het systeem leesbaarder. Door de uren en de procedure van aanvragen te vergemakkelijken, verbeteren we de kwaliteit en de snelheid van de dienstverlening voor de bewoners buiten ons stadscentrum. Heel de bibliotheekcollectie is nu makkelijk beschikbaar voor iedereen", aldus Cultuurschepen Björn Siffer (Groen). (WVK)