Winterbar ‘Op de plek van de SON’ opent drie weekends de deuren Wannes Vansina

19 december 2018

19u41 0

In de voormalige kampeerwinkel SON in de Adegemstraat in Mechelen opent morgen donderdag een winterbar. Het is de eerste activiteit in een hele reeks in aanloop naar de omvorming van de site tot onder meer een stadsakker en brasserie.

Winterbar ‘Op de plek van de SON’ moet gedurende drie lange weekends “een gezellige en hippe locatie worden voor een hapje en een drankje, feesten en bijkletsen met vrienden”. “Van 20 december tot en met 6 januari is iedereen welkom van donderdag tot zondag”, zeggen Amber Verstraelen en Philip Keuleers. Na de opening morgenavond staan onder meer een karaoke, after work party, slow-dating, cadeautjesmarkt, familiedag en (kinder)workshops op het programma. Dat dit alles op een duurzame en ecologische manier gebeurt, spreekt volgens de organisatoren voor zich. De winterbar is slechts de eerste activiteit in een hele reeks. “In 2019 worden er lezingen en workshops georganiseerd en activiteiten voor en met de buurt. De ruimte zal ook ter beschikking zijn voor activiteiten voor derden.” Dat alles in aanloop van de renovatie van ‘Schoon Origineel & Nuttig’ tot een toonbeeld van circulaire economie. Coöperatieve vennootschap Sundry Seeds Mechelen wil er onder meer een stadsakker realiseren waar nu de achterbouw van de winkel staat. Die moet verse producten leveren voor een brasserie. Daarnaast zijn er plannen voor een fair B&B en een coworkplek. “De timing staat niet in steen gebeiteld, maar we hopen ten laatste over twee jaar te kunnen starten. Of het in een keer zal gebeuren of beetje bij beetje staat nog niet vast”, geeft Keuleers nog mee.

https://www.facebook.com/opdeplekvandeSON/