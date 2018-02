Winter in Mechelen lokte meer toeristen 01 februari 2018

Visit Mechelen lanceerde twee maanden terug een nieuwe digitale campagne 'Winter in Mechelen', met succes. De boodschappen werden massaal geliket op de sociale media en lokten ook effectief toeristen naar de stad voor een dagje winterse gezelligheid. "De campagne liep een maand, en bereikte in die periode maar liefst 340.000 mensen. Ongeveer 25.000 personen reageerden ook op de Facebook- en Instagramberichten", aldus schepen van Toerisme Björn Siffer (Groen). De campagne in samenwerking met het bedrijf Luon werd georganiseerd nadat eerder een gelijkaardige campagne voor de zomer een succes werd. (WVK)