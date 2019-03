Winnaar Maanrockrally start crowdfunding voor opname cd Wannes Vansina

11 maart 2019

20u51 2 Mechelen Het Mechelse postrock/sludgetrio Pothamus is een crowdfundingsactie gestart voor de opname van een debuutalbum. Met succes: op tien dagen tijd had de voormalige winnaar van de Maanrockrally 85% van het beoogde bedrag ingezameld.

Drummer Mattias Van Hulle (29), gitarist-zanger Sam Coussens (27) en bassist Michael Lombarts (27) zijn op zoek naar 5.000 euro om hun eerste full album te financieren. Tien dagen geleden lanceerden ze een actie via het crowdfundingplatform Ululu. In ruil voor hun bijdrage krijgen backers het album in voorverkoop en exclusief materiaal. De actie loopt nog tot 10 april, maar nu al is de buit bijna binnen.

Eerder nam de vijf jaar oude band al een single op. Dat hadden de Mechelaars te danken aan hun overwinning in de Maanrockrally van 2015. “Opnemen in de Motormusic Studio was een mooie kans die ons meteen een professionele sound gaf”, zegt Coussens.

Daarna werd het echter stil rond de band, maar schijn bedriegt. “Na hard werken aan nieuwe muziek, voelen we terug de drang om het groots aan te pakken. En een full album is voor ons de ultieme manier zijn om onze muzikale boodschap over te brengen.”

Het kostenplaatje is een groot obstakel, maar dat lijkt dus te worden opgelost. Voor de opnames trekt de band dit najaar naar de Ardense GAM-studio. Het album van Pothamus wordt verwacht in voorjaar van 2020. “De ambitie? Op een niveau geraken dat we op goede podia in goede omstandigheden kunnen optreden.”