Winkels Keerdok kunnen nog vijf jaar blijven EIGENAARS ZULLEN IN RUIL GEEN STAPPEN ONDERNEMEN TEGEN BOUWPROJECT WANNES VANSINA

25 april 2018

02u41 0 Mechelen De winkels op de Keerdokkaai kunnen nog vijf jaar blijven. Het merendeel van de eigenaars heeft een overeenkomst met de stad gesloten en krijgt de garantie dat het onteigeningsplan voor het woonproject niet wordt uitgevoerd gedurende vijf jaar. Omgekeerd engageren de eigenaars zich om geen stappen te ondernemen tegen de bouwplannen.

De stad werkt aan de herbestemming van de sites Eandis en Keerdok om aan de samenvloeiing van de Dijles een nieuwe woonwijk te realiseren. Dat is niet helemaal naar de zin van de meeste eigenaars van de baanwinkels aan het Rode Kruisplein en de Guido Gezellelaan. Zij dienden tijdens het openbaar onderzoek bezwaar in en dreigden ermee om het Gemeentelijk RUP Keerdok-Eandisaan aan te vechten zodra het definitief zou worden vastgesteld (wat begin dit jaar is gebeurd). Daarop startte de stad onderhandelingen.





De gesprekken resulteerden in twee samenwerkingsovereenkomsten die dinsdagavond voorlagen aan de gemeenteraad. De eerste overeenkomst is met McDonald's. De keten engageert zich tot het oprichten van een nieuw hamburgerrestaurant "dat zich inpast in de goede ruimtelijke ordening". Lees: het moet een moderne architectuur krijgen. Het zal beschikken over vijftig ondergrondse parkeerplaatsen en een ondergrondse drive-thru, met inrit vanaf de Guido Gezellelaan. Om de bouw mogelijk te maken, ruilt McDonalds gronden met de stad. Volgens de dienst Vastgoedbeleid riskant. "Een ruil aan 1 euro zal ongetwijfeld fiscale gevolgen hebben (boete wegens overdracht aan een onrealistische prijs)." Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Greet Geypen (Open Vld) een administratieve vergissing. "We ruilen 704 ondergrondse m² voor 450 bovengrondse. Volgens een repliek van een geraadpleegd advocatebureau wél een gelijkaardige ruil", relativeert ze.





Onteigening

Een tweede overeenkomst werd gisteren goedgekeurd tussen de stad en het merendeel van de eigenaars van de Keerdokkaai. Alleen die van Ator, de snookerzaak en Golden Palace tekenden niet, zij hadden geen bezwaren tegen de bouwplannen. De eigenaars die wel tekenden, maakten zich zorgen omdat een bestemmingswijziging werd doorgevoerd zonder dat er zekerheid is dat ze hun activiteiten kunnen verderzetten tot aan een verhuis. Ze krijgen de garantie van de stad dat deze het onteigeningsplan dat deel uitmaakte van het RUP niet zal uitvoeren gedurende vijf jaar. Ook engageert de stad zich tot het behoud van een aantal parkeerplaatsen wanneer op het Rode Kruisplein woningen wordt gebouwd. Volgens de schepen zal het akkoord de ontwikkeling van de site niet vertragen.