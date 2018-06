Winkeldieven riskeren 12 maanden cel 12 juni 2018

Aliksandr M. (31) en Evgeni M. (26), twee neven uit Wit-Rusland die asiel kwamen aanvragen in België, riskeren twaalf maanden cel voor twee winkeldiefstallen. Het ging om achttien verpakkingen fond de teint gestolen bij een apotheek en voedsel bij supermarkt Carrefour. Beide diefstallen vonden plaats in Mechelen op 5 februari en 26 maart 2018. De twee konden opgepakt worden dankzij camerabeelden in het centrum van Mechelen. Ze zitten sindsdien in de gevangenis. "Bij een huiszoeking in het asielcentrum waar ze verbleven, werden nog verschillende multimediaproducten gevonden en een boekje met daarin enkele verzorgingsproducten neergeschreven", klonk het nog. De feiten werden niet betwist maar wel geminimaliseerd. Volgens de dertiger pleegde hij de diefstal in de apotheek voor zichzelf, de diefstal in de supermarkt omdat hij honger had. Zijn raadsman vroeg een milde straf. Meester Bart Vanmarcke verdedigde de jongste neef. Hij betwistte de winkeldiefstal in de apotheek maar vroeg voor de diefstal in de supermarkt eveneens om mildheid van de rechter. Een derde verdachte, die gisteren verstek liet, riskeert tot slot zes maanden cel. Vonnis op 25 juni. (TVDZM)