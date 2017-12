Winkeldieven krijgen straf met uitstel 02u51 2

Twee mannen zijn gisteren schuldig bevonden voor een winkeldiefstal. Ze viseerden onder meer winkelketen Zara in de Mechelse winkelstraat De Bruul. Vrijwel meteen kon al een dader worden ingerekend. Ze werden destijds op heterdaad betrapt door de winkeldetective. De andere verdachte kon pas ingerekend worden ter hoogte van het station. Dat nadat hij geïdentificeerd werd op basis van camerabeelden. Beiden werden overgebracht naar het politiekantoor. Opmerkelijk is dat een van de verdachte in het toilet van het politiekantoor een deel van de buit wou gaan verstoppen. Het ging om schoenen, hemden en pulls. De spullen werden aangetroffen in een vuilnisbak. Bij de verhoren kwam tot slot ook nog aan het licht dat ze enkele cosmeticaproducten hadden gestolen in een winkel op de IJzerenleen. De rechter veroordeelde hen uiteindelijk tot tien maanden cel alsook een geldboete van 800 euro, beiden met uitstel. Aan winkelketen Zara moeten ze eveneens een schadevergoeding betalen van net geen vijfhonderd euro. (TVDZM)