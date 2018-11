Winkeldieven krijgen straf met uitstel TVDZM

12 november 2018

03u55 0

Een 36-jarige Roemeen en zijn kompaan (40) zijn door Mechelse rechter Erika Colpin schuldig bevonden aan reeks winkeldiefstallen. Deze dateren van ruim anderhalve maand geleden. De politiezone Mechelen-Willebroek betrapte hen toen op heterdaad. Via het uitlezen van het GPS-toestel én de aangetroffen goederen in hun voertuig, werden ze gelinkt aan een hele reeks andere diefstallen in doe-het-zelfzaken. Zo kwamen er onder meer winkeldiefstallen in de Gamma, Hubo, tuincentrum Aveve en Mapeco aan het licht. De feiten werden niet betwist. Sinds hun arrestatie zitten ze in de cel. Hun raadsman vroeg om hem een milde straf op te leggen zodat ze terug naar hun thuisland kunnen. “Ze missen hun vrouw en kinderen”, klonk het destijds. De rechter veroordeelde hen beiden tot een celstraf van achttien maanden met gedeeltelijk uitstel en een geldboete van 800 euro waarvan de helft effectief.