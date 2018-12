Winkeldievegge tegen de rechter: “Het was voor de kick” TVDZM

04 december 2018

10u30 0 Mechelen Het openbaar ministerie vorderde een celstraf van negen maanden en een geldboete van 150 euro met probatie-uitstel tegen Fatiha B. uit Mechelen. De jonge vrouw stond al voor de vierde keer voor een correctionele rechter. Deze keer opnieuw voor shoplifting.

“Het was voor de kick. Ik heb een probleem”, zei de vrouw eerlijk tegen de rechter. “Ik ben er al even voor in behandeling geweest en ik wil dat graag opnieuw doen.” De feiten ontkende ze dus niet en dateren intussen van enkele maanden geleden. “Mevrouw besloot toen om nog eens goed te gaan shoppen. Alleen had ze blijkbaar geen zin om ervoor te betalen”, luidde het in de vordering van procureur des konings Nele Van Looy. De vrouw ging er bij haar bezoekjes aan Zara en H&M in het centrum van Mechelen vandoor met in totaal zeven kledingstukken. “Ze verwijderde steeds de beveiligingsmechanismen. Alleen was het een keer niet goed gedaan”, ging Van Looy verder. “Toen ze in de kledingwinkel Zara naar buiten wandelde, ging het alarm af.” De vrouw probeerde eerst nog te vluchten maar werd tegengehouden door een voorbijganger en de winkeldetective. Ze betaalde de kledij terug maar kledingwinkel Zara kwam een schadevergoeding van 350 euro vragen. “Bij het verwijderen van de beveiliging had vaak lichte schade tot gevolg”, aldus de raadsvrouw van Zara. Haar raadsman Dieter Van Hemelryck vroeg een straf met uitstel. Op 17 december maakt de rechter zijn oordeel bekend.