Winkeldievegge stuurt kat naar rechtbank 12 mei 2018

Een vrouw uit Mechelen moest zich gisteren verantwoorden voor een winkeldiefstal. In december 2016 ging ze ervandoor met zes kledingstukken. Alles tezamen had de gestolen kledij een waarde van vijftig euro. De diefstal werd pas opgemerkt tegen sluitingstijd. "Toen bleek dat er zeven kapstokken in de rekken leeg waren", zei de openbaar aanklager. "Op basis van de camerabeelden kon men een verdachte identificeren. Ze werd uitgenodigd voor verhoor maar daagde nooit op." Gisteren was ze ook niet aanwezig, ze liet zich vertegenwoordigen door haar raadsman. Het parket dagvaardde haar omdat ze in juni 2017 veroordeeld werd in Gent voor gelijkaardige feiten. Ze konden zich wel vinden in een eventuele opslorping. De verdediging verzette zich daar niet tegen. In afwachting van het vonnis Gent, gaat de zaak volgende maand verder. (TVDZM)