Winkeldievegge riskeert vijftien maanden 19 juni 2018

Het openbaar ministerie heeft gisteren vijftien maanden cel geëist voor Britt V. De vrouw uit Willebroek stond terecht voor twee fietsdiefstallen en een winkeldiefstal. "Mevrouw nam blijkbaar niet graag de bus en ging liever met de fiets van iemand anders naar huis", zei de openbaar aanklager droog. "Twee keer in één avond ging ze ervandoor met een fiets." Beide diefstallen kwamen aan het licht dankzij de stadscamera'. In het centrum van Mechelen stal ze eerst een fiets om die vervolgens onderweg achter te laten. Even later besloot ze de tweede fiets te stelen. Die werd bij een huiszoeking aangetroffen in de kelder van haar woning. Naast de fietsdiefstal stond ze ook nog terecht voor de diefstal van enkele aardappelmesjes en een ledlampje. Eén fietseigenaar stelde zich burgerlijke partij. Hij vroeg een schadevergoeding. De vrouw zelf liet verstek gaan. Vonnis volgende week. (TVDZM)