Winkeldievegge krijgt straf met uitstel

04 april 2019

Een vrouw uit Mechelen heeft een celstraf gekregen van zes maanden met uitstel. De vrouw stond terecht voor een winkeldiefstal. Die pleegde volgens het parket bij kledingzaak Zara in de Bruul en dit voor de ogen van haar zesjarige dochter. “Niet meteen een fraai voorbeeld voor jouw dochtertje”, zei openbaar aanklager Peter Peereboom op zitting. De vrouw wilde er destijds vandoor gaan met enkele kledingstukken. De feiten werden niet betwist. Ze pleegde de feiten volgens haar raadsman omdat ze het niet zo breed had. Het parket vroeg vorige maand een strenge bestraffing van negen maanden met uitstel. “Mevrouw pleegde al een diefstal in 2018 en kreeg toen een minnelijke schikking”, klonk het nog. “Blijkbaar heeft mevrouw niet veel uit haar verleden geleerd.” Rechter Yves Hendrickx legde haar uiteindelijk keen celstraf van zes maanden en een geldboete van 800 euro met uitstel op.