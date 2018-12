Winkeldief trok zes dagen op rij naar Colruyt TVDZM

16u15 0 Mechelen Mustapha A. (48) uit Mechelen moest zich in de rechtbank verantwoorden voor een reeks winkeldiefstallen. De man trok liefst zes dagen op rij naar supermarkt Colruyt, waar hij telkens met elektronica aan de haal ging.

De man werd eind april 2018 op heterdaad betrapt, al had de winkeldetective hem toen al meermaals opgemerkt. De veertiger kwam aanvankelijk in het vizier toen uit de stocktelling bleek dat er heel wat elektronica verdwenen was. Het ging om kabeltjes, oortjes en usb-sticks.

De beklaagde werd opgepakt en ging meteen over tot bekentenissen. “Zijn modus operandi was steeds dezelfde”, aldus openbaar aanklager Lieselotte Claessens. “Terwijl hij zijn gewone inkopen deed, verstopte hij de gestolen goederen tussen zijn kledij.”

De procureur veronderstelde dat de beklaagde er een handeltje op nahield en de gestolen spullen doorverkocht op de markt, of doorstuurde naar Marokko om zo extra geld te verdienen. Hoewel de feiten zelf niet geminimaliseerd werden, gebeurde dat wel met die veronderstellingen. “Mijn cliënt heeft een vrouw en vijf kinderen”, aldus meester Dirk Jacobs. “Door invaliditeit kan hij niet werken en hij probeerde wat bij te verdienen.” De advocaat vroeg strafopschorting op basis van het blanco strafregister van zijn cliënt. Maar daar was het parket het niet mee eens. Omdat het om “problematische feiten” ging, werd een celstraf van zes maanden en een boete van 150 euro gevorderd. Vonnis op 16 januari.