Winkeldief met lang strafblad riskeert acht maanden cel TVDZM

13 december 2018

16u45 0 Mechelen Fouad B. (45) uit Mechelen riskeert een celstraf van acht maanden effectief. De veertiger stond terecht voor een winkeldiefstal op 7 december 2017 in kledingzaak JBC op het Rode Kruisplein.

“Om 15 uur wandelde beklaagde binnen. Hij was zogezegd op zoek naar een zak met kledij die hij had vergeten”, aldus openbaar aanklager Lieselotte Claessens. “Inmiddels was hij wel aan het rondlopen in de winkel en had hij al enkele schoenen weggestopt.” Bij het verlaten van de winkel werd de veertiger tegengehouden en de politie gebeld. De spullen konden terugbezorgd worden. “Er werd ook een minnelijke schikking van 150 euro voorgesteld, maar die werd niet betaald”, besloot Claessens. De man heeft een bijzonder zwaar strafblad. Hij heeft al vijftien veroordelingen achter zijn naam. Naast de celstraf van acht maanden werd er ook een geldboete van 150 euro gevorderd. De verdediging betwistte de feiten niet, volgens de raadsman was beklaagde onder invloed van alcohol, joints en medicatie. Er werd een autonome probatie-straf gevraagd. Een vonnis volgt binnen de maand.