Winkeldief krijgt effectieve celstraf, zijn vrouw komt er vanaf met voorwaarden Tim Van der Zeypen

28 december 2018

13u25 0 Mechelen Een Roemeens koppel is door de rechtbank in Mechelen schuldig bevonden aan het plegen van een hele reeks winkeldiefstallen bij supermarkt Aldi. De man werd veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden effectief. Zijn vrouw kwam er vanaf met een celstraf van zes maanden met probatie-uitstel.

De twee werden midden september 2018 opgepakt door de politie van Mechelen-Willebroek. Een patrouilleploeg had hun auto opgemerkt en begon hen te volgen. “Wanneer ze in de buurt van de supermarkt parkeerden en elke afzonderlijk de winkel binnen wandelde, roken de agenten nog meer onraad”, zei procureur des koning Nele Van Looy. “Ze bleven wachten en zagen hoe de twee niet veel later opnieuw naar buiten kwamen. Ze haalden verschillende spullen vanonder hun kledij.” De totale waarde van de gestolen goederen zou later op zo’n 360 euro worden berekend. “Het ging over kinderchocolade tot chocoladerepen en aperitiefworsten tot koffie en sterke drank”, besloot Van Looy.

Zij vorderde een celstraf van tien maanden effectief tegen het koppel. Die vroegen aan de rechtbank een milde straf. “Het was een gelegenheidsdiefstal”, zei het koppel. “De spullen waren voor een Roemeense herdenkingsceremonie.” Opmerkelijk is dat ze al maar liefst drie keer eerder werden veroordeeld in België. “De vraag is wanneer en waar jullie de volgende keer zullen toeslaan”, zei de rechter destijds. Hij besloot daarom om de man effectief naar de gevangenis te sturen en de vrouw enkel een celstraf met uitstel op te leggen. Of er beroep wordt aangetekend tegen hun vonnis, is nog niet geweten.