Winkeldief keert zes dag op rij terug in Colruyt TVDZM

19 december 2018

16u15 0 Mechelen De 48-jarige Mustapha A. uit Mechelen moest zich voor de rechter komen verantwoorden voor een reeks winkeldiefstallen. Zes dagen op rij keerde hij steeds opnieuw terug naar supermarkt Colruyt. De buit bestond steeds uit informatica.

De man werd eind april 2018 op heterdaad betrapt. Dit nadat de winkeldetective hem voor de zoveelste keer had opgemerkt. De supermarkt kreeg de veertiger oorspronkelijk in het vizier toen uit de stock telling bleek dat er veel informatica werd ontvreemd. Het ging om kabeltjes, oortjes en USB-sticks. Naar verluidt moest de supermarkt zelfs de plaats van de informatica-afdeling veranderen van plaats. Beklaagde werd opgepakt en verhoord. A. ging meteen over tot bekentenissen. “Zijn modus operandi was steeds hetzelfde”, zei openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens. “Terwijl hij zijn inkopen aan het doen was, stak hij de informaticaspullen in zijn kledij. Aan de kassa rekende hij alles af behalve de informatica.”

Illegaal handeltje?

De Mechelse procureur veronderstelde verder dat beklaagde er een handeltje op nahield. “En de gestolen spullen verder verkocht op de markt of doorstuurde naar Marokko om zo extra geld te verdienen”, verduidelijkte Claessens. Dat laatste werd geminimaliseerd, de feiten op zich niet. “Mijn cliënt heeft een vrouw en vijf kinderen. Door invaliditeit kan hij niet werken. Met de diefstal probeerde hij was bij te verdienen”, zei meester Dirk Jacobs. Hij nam het op voor de veertiger en vroeg op basis van het blanco strafblad van zijn cliënt om een opschorting van straf. Het parket was het daar niet mee eens. Zij noemden de feiten problematisch en eiste een celstraf van zes maanden en een geldboete van 150 euro. Een vonnis volgt op 16 januari.