Winkeldief (53) opgepakt na achtervolging TVDZM

05 november 2018

15u15 0 Mechelen De politiezone Mechelen-Willebroek heeft een 53-jarige man uit Brussel opgepakt. De vijftiger wordt verdacht van een winkeldiefstal. De politie kon hem pas vatten na een achtervolging doorheen het centrum.

Het was een bewakingsagent van een winkel in de Mechelse winkelstraat De Bruul die de winkeldief omstreeks 14.30 had opgemerkt. “De man probeerde hem na de betrapping op heterdaad nog tegen te houden maar er ontstond een schermutseling”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Hierdoor kon de dief op de vlucht slaan. Inmiddels werd de politie op de hoogte gebracht.” Een patrouilleploeg kon de man aantreffen in de Onze-Lieve-Vrouwestraat. “Bij het opmerken van onze collega’s, sloeg hij een tweede keer op de vlucht”, gaat Van de Sande verder. Uiteindelijk werd de vijftiger ingerekend in de Ziekenliedenstraat. Hij werd in de boeien geslagen en ter beschikking gesteld aan het parket. Die besloot om de Brusselaar voor te leiden voor de onderzoeksrechter. De vijftiger werd aangehouden.

Geen onbekende

De man uit Brussel is geen onbekende voor het gerecht. Hij pleegde vroeger gelijkaardige feiten. De gestolen goederen werden inmiddels gerecupereerd. Het ging onder andere om cosmeticaproducten. De goederen werden teruggegeven aan de winkel. Verder nam de politie nog twee draagtassen in beslag. “Deze waren voorzien met een aluminum bekleding om het alarmsysteem te omzeilen”, besluit Van de Sande.