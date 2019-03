Willy Van Itterbeeck (65) stopt zondagnacht met Ankercafé: “Mijn lichaam schreeuwt na 50 jaar horeca” Wannes Vansina

29 maart 2019

17u05 0 Mechelen Willy Van Itterbeeck (65) trekt zondagnacht de deuren van zijn Ankercafé op de Grote Markt in Mechelen voor altijd achter zich dicht. Hij zal dan vijftig jaar in de horeca hebben gestaan. “Het zal heel emotioneel worden.”

Van Itterbeeck werkt van zijn 15 jaar in de horeca, sinds oktober 1979 als kelner in het huidige Ankercafé (toen nog Keizershof) van Paul Dens. In 1993 nam hij de zaak samen met Annemie Moons, met wie hij ook het Brughuis in Muizen runde, over. Vervolgens bekwaamde hij zich als kok, onder meer bij een sterrenchef.

“Morgenavond geef ik nog een receptie voor de klanten en leveranciers, zondag heb ik de vaste klanten uitgenodigd om te komen eten. Afsluiten doen we ’s nachts en dan is het helemaal gedaan. Ik heb er eigenlijk nog niet echt bij stilgestaan, daar was het te druk voor. Maar het moment dat ik hier buitenga, zal emotioneel zijn. Dat was bij de laatste Maanrock ook zo. Het festival was, samen met de oudejaarsviering, een jaarlijks hoogtepunt.”

80 uren per week

Het stoppen is van moeten. “Het lichaam schreeuwt. We hebben keihard gewerkt, 80 uren per week. Het is tijd om het rustiger aan te doen. Toch stop ik niet met werken. Ik heb aanbiedingen om bij een traiteur aan de slag te gaan en om in een grote meubelzaak kookdemonstraties te geven. Met Intersoc ga ik als vrijwilliger mee naar Zwitserland. Met de rugzak naar het hooggebergte trekken, is mijn grote passie.”

Al zal hij de horeca wel missen. Niet alles – zeker niet de administratie en regeltjes - maar wel het sociaal contact met de klanten. Al zag hij die in de loop van de jaren veranderen. “Vroeger had ik voor 80 procent vaste klanten, de keuken was toen ook open van 9 tot 4 uur. Door de mobiliteit in Mechelen en het verouderen van de klanten is dat veranderd. Er kwamen buitenlanders en toeristen in de plaats.”

Het pand van het café is eigendom van brouwerij Het Anker. Volgens Van Itterbeeck zal de brouwerij het renoveren en dan een nieuwe bestemming geven.