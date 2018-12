Willy Sommers zingt voor Sjarabang en Spierziekten Vlaanderen Wannes Vansina

11 december 2018

17u15 1 Mechelen De serviceclub Rotary Club Mechelen organiseert op zaterdag 15 december een concert van Willy Sommers voor het goede doel. De zanger zal zingen na een VIP-diner in de showroom van Mercedes-Benz.

Het is een traditie bij Rotary Club Mechelen om tweemaal per jaar een evenement te organiseren om geld op te halen voor goede doelen. In juni is er de Midsummer Party, in december is er een muzikaal evenement. “Vorig jaar was dat ‘Zing mee met Kestens en Donnez’ in winterbar Mirage. Dit jaar wilden we het groter en grootser aanpakken. We zijn trots dat we met Willy Sommers de koning van het Vlaamse levenslied hebben kunnen strikken. Na zijn overweldigende doortocht op Pukkelpop deze zomer stond hij met stip op één op onze verlanglijst”, legt voorzitter Frederik Mortelmans uit. De afterparty wordt verzorgd door de deejays van Mensch, erger je niet.

Een VIP-formule met aperitief, diner, concert en afterparty kost 85 euro. Een kaartje voor enkel het concert en de afterparty kost 25 euro. Alle opbrengsten gaan naar twee goede doelen: Sjarabang en Spierziekten Vlaanderen. Tickets via www.rotarymechelen.be