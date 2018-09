Wijkwerking van politie krijgt elektrische BMW's 06 september 2018

De politiezone Mechelen-Willebroek heeft opnieuw geïnvesteerd in zijn wagenpark. Na de aankoop van acht voertuigen begin augustus, stelden burgemeesters Bart Somers (Open Vld) en Eddy Bevers (N-VA) opnieuw nieuwe voertuigen voor. Deze keer zijn het voertuigen voor de wijkwerking van de politiezone. De agenten krijgen in totaal vier BMW's. "Drie ervan gaan naar onze politiepost in Mechelen, een gaat naar Willebroek", vertelt Dirk Van de Sande van de lokale politiezone. Opmerkelijk is dat de voertuigen elektrisch zijn. De elektrische fietsen voor de wijkwerking en een commandovoertuig dat op gas rijdt buiten beschouwing gelaten, zijn het de eerste milieuvriendelijk politiewagens binnen de zone.





Topsnelheid: 150 km/u

"Met de aankoop van de elektrische modellen wordt volop de kaart van het groene karakter van ons voertuigenpark getrokken en kunnen we vier vervuilende wagens van meer dan 10 jaar oud vervangen door milieuvriendelijke voertuigen", klinkt het nog. "Ook wij willen ons steentje bijdragen aan het verwezenlijken van de gestelde klimaatdoelstellingen en een actieve bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot en stofdeeltjes in de lucht." De wagens halen topsnelheden van 150 kilometer per uur en kunnen zo'n 230 kilometer rijden alvorens ze opnieuw moeten worden opgeladen. De politiezone sluit niet dat er binnenkort nog milieuvriendelijke voertuigen bij komen. De aankoop van de vier auto's komt neer op een investering van 189.884 euro. (TVDZM)