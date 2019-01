Wielerwereld neemt afscheid van Willy Carpentier Wannes Vansina

07 januari 2019

Morgen dinsdag neemt de wielerwereld afscheid van Willy Carpentier. De gewezen afgevaardigde van de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond overleed op oudejaarsdag op 71-jarige leeftijd. Hij sliep thuis in bij zijn familie in Aartselaar na een langdurige ziekte. Carpentier werd in Duffel geboren en was in zijn jonge jaren zelf wielrenner, met matig succes. Zijn verdienste voor de wielersport kwam later. Hij was ploegleider van De Dijlespurters Mechelen en was medebezieler van de fusie met Vlug en Vrij Muizen. Vervolgens was hij koerscommissaris en voorzitter van de sportcommissie van de Antwerpse BWB. De uitvaartplechtigheid vindt plaats om 10 uur in de parochiekerk Sint-Leonardus in Aartselaar (Laar).