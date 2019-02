Wie woning verhuurt aan Sociaal Verhuurkantoor, krijgt cadeau van 500 euro Wannes Vansina

26 februari 2019

15u25 0 Mechelen Wie een woning verhuurt aan het Sociaal Verhuurkantoor Mechelen (SVK), zal daar binnenkort een toelage van 500 euro voor kunnen krijgen. Het toelagereglement moet de doelstelling van 400 bijkomende sociale huurwoningen helpen realiseren.

Volgens het reglement kunnen verhuurders die na 1 januari 2019 een huurcontract afsloten met het SVK eenmalige een toelage krijgen van 500 euro per verhuurde woning, met een maximum van vijf woningen per jaar per begunstigde verhuurder. De stad voorziet een budget van 100.000 euro.

“We willen met het Sociaal Verhuurkantoor een heel belangrijke rol gaan spelen wat betreft de sociale huisvesting. We tellen nu 138 woningen, om de 400 bijkomende woningen tegen het einde van de bestuursperiode te halen gaan we heel creatief moeten zijn”, zegt voorzitter Elisabet Okmen (Open Vld).

De afgelopen jaren kwamen er immers maar weinig woningen bij. Eigenaars die hun huurwoning ter beschikking stellen van het SVK, krijgen immers een pak minder huur. “Maar daar staat tegenover dat ze zeker zijn van hun inkomsten en dat de administratieve last en het onderhoud wegvallen. Daarnaast is het ook gewoon een mooi gebaar”, aldus Okmen.

De stad tracht ook op andere manieren het SVK te promoten. “Onder meer door korting te geven op de onroerende voorheffing”, zegt schepen van Wonen Greet Geypen (Open Vld). De burgemeester kondigde eerder al aan dat een grote institutionele speler 139 woningen ter beschikking wil stellen van het SVK, zonder in detail te treden.