Wie verslaat Imke Courtois? Tal van BV’s nemen deel aan KOMOK-benefiet in Arenal Wannes Vansina

05 maart 2019

18u46 0 Mechelen Altijd al eens een balletje willen slaan met Guga Baúl of eentje willen trappen tegen Imke Courtois? Op 24 maart kan het in het Arenal in Mechelen van profvoetballer Tom De Sutter, die de handen in elkaar slaat met Davino Verhulst en Christophe Stienlet van KOMOK. Samen organiseren ze een padel- en Soccer5-tornooi ten voordele van kinderen met kanker.

KOMOK werd opgericht door Lokeren-keeper Davino Verhulst uit Bekkevoort en boezemvriend en comedian/acteur Christophe Stienlet uit Mechelen nadat de eerste zowat een jaar in Gasthuisberg ‘woonde’ met zijn dochtertje Elena. Het meisje was amper acht maanden toen het in oktober 2015 de vreselijke diagnose kanker kreeg. Het vormde de aanleiding voor de oprichting van KOMOK, dat sinds 2016 geld inzamelt voor het Kinderkankerfonds, in eerste instantie om leven op de kinderkankerafdeling van het Leuvense ziekenhuis draaglijker te maken.

Sindsdien vonden jaarlijks twee à drie activiteiten plaats, onder meer al een KOMOK-Rock in Leuven en een karper- en forelwedstrijd in Sint-Truiden. Telkens met groot succes. Op 24 maart vormt Arenal in Mechelen-Zuid het decor voor een padel- en Soccer5-tornooi. Tom De Sutter, begin dit seizoen nog ploegmaat van Verhulst, was niet moeilijk te overtuigen. “Ik deelde op stage de kamer met Davino. Ik ken de situatie. Het was rap beslist om hier mee de schouders onder te zetten”, vertelt de Bruggeling, momenteel actief bij KV Oostende.

Thibaut Courtois

Wat opvalt bij KOMOK-activiteiten is de steun van Bekend Vlaanderen. Bij een vorige activiteit kwam zelfs Thibaut Courtois overgevlogen van Chelsea voor de prijsuitreiking. De nu doelman van Real Madrid zal er niet bijzijn in Arenal. Andere BV’s maken wel hun opwachting. Guga Baúl speelt bijvoorbeeld het padeltornooi. Deelnemers aan het Soccer5-tornooi kunnen dan weer oog in oog komen te staan met Imke Courtois of Olivier Deschacht. Topref Bram Vandendriessche komt de finales fluiten, de wereldkampioen panna zijn kunsten vertonen.

Het doet uitschijnen dat je al van goeden huize moet zijn om deel te nemen, maar dat is niet het geval. “Het moet vooral een heel plezante dag worden voor iedereen”, benadrukt Christope Stienlet, die de commentaar zal verzorgen. Gewoon komen supporteren kan overigens ook. De zoon van Guga Baúl en Tine Embrechts is de ganse dag deejay van dienst, er is catering voorzien. En mochten kinderen zich vervelen, kunnen ze terecht in het bijhorende trampolinepark.

“Mijn hart brak”

De opbrengst gaat opnieuw via het Kinderkankerfonds naar Gasthuisberg. “Het steekt al zijn energie in de genezing van de kinderen en zo hoort het ook. Ik ben daar zó dankbaar voor”, zegt Verhulst. Maar hij stelt tegelijkertijd vast dat er meer is dan de louter medische aanpak. Volgens hem hebben ouders en broertjes en zusjes ook een rol te spelen in het genezingsproces, maar kan het ziekenhuis daar terecht geen geld en tijd in steken.

“Elena is geen dag gaan slapen zonder haar mama of papa, maar dat was niet gemakkelijk. Het dagelijkse comfort voor ouders is ver zoek. Goede bedden, een tafel om aan te eten, een plaats om even rustig te zitten terwijl je kind slaapt,… Zoveel dat ontbreekt om die zware periode draaglijker te maken. Ik heb dan ook kinderen gezien waar de ouders niet altijd waren. Dan brak mijn hart. In het ziekenhuis staat je leven stijl, maar daarbuiten blijven de facturen wel gewoon komen.”

KOMOK bracht al een groot bedrag bijeen, geld dat momenteel op een rekening geparkeerd staat van het Kinderkankerfonds. De kinderafdeling van Gasthuisberg is nog maar recent verhuisd naar een nieuwbouw. Dit jaar wordt bekeken wat er precies kan gebeuren. Een KOMOK-speelzaal is een optie.

Teams van maximum 7 personen betalen 100 euro voor deelname aan het Soccer5-tornooi, teams van twee personen 40 voor deelname aan het padeltornooi. Alle info op http://komok.be/padel-en-soccer5-tornooi-2019/.