Wie verdient Prijs Bouwkundig Erfgoed? 19 juli 2018

Welk Mechels project verdient de Stedelijke Prijs Bouwkundig Erfgoed? De jury weegt de 29 panden die deelnemen aan de wedstrijd, maar ook het volk mag zijn zegje doen voor de publieksprijs. Tot en met 9 september kunnen deelnemers hun voorkeur doorgeven via www.mechelen.be/spbe2018-publieksprijs. Met de prijs beloont de stad mooie restauraties en renovaties aan zowel beschermd als niet-beschermd bouwkundig erfgoed. "Het uitgangspunt is het respect voor of het versterken van de erfgoedwaarde. De omvang of het prijskaartje van het project heeft dus geen belang", besluit schepen van Monumentenzorg Greet Geypen (Open Vld). (WVK)