Wie speelplein zelf proper houdt, mag er langer blijven rondhangen 07 juli 2018

02u28 0 Mechelen Deze week is op een aantal Mechelse speelpleintjes 'Jongeren Buurt Zorg' van start gegaan, een project waarbij jongeren hun eigen buurt zelf netjes houden in ruil voor een vrijwilligersvergoeding en een later sluitingsuur.

Het project werd vorig jaar een eerste keer uitgetest op twee pleintjes: 't Hofke en Vennekant. Na een positieve evaluatie - er kwamen geen klachten, noch van betrokken partijen noch van buurtbewoners - wordt het project uitgebreid. Telkens twee jongeren zullen instaan voor 't Hofke en Hanswijkdries, Vennekant en Winketkaai en Donkerlei en Oud-Oefenplein. De jongeren, herkenbaar dankzij hun T-shirt, werden gerekruteerd door J@M en de dienst Preventie. "Dit project ontlast de stadsdiensten die in de zomermaanden reeds meer dan voldoende te doen hebben. Zo moeten de gemeenschapswachten minder speelpleinen afsluiten en ontlast dit de Uitvoeringsdiensten omdat de jongeren zelf instaan voor de netheid", zegt schepen van Preventie Stefaan Deleus (CD&V). Belangrijker is de responsabiliserende functie. "Jongeren worden op deze manier mee verantwoordelijk gemaakt en leren zo op een constructieve manier hun eigen buurt proper te houden." Voor de kinderen en jongeren uit de buurt is het meteen ook leuk dat hun plein niet al om 20 uur, maar eerder om pakweg 22 uur wordt afgesloten. (WVK)