Wie herenigt Zulu met ongerust baasje? 28 juli 2018

02u44 0 Mechelen Kim Brooks uit Mechelen is op zoek naar Zulu, haar roze kaketoe. Het dier ging woensdag vliegen. Het wanhopige baasje looft nu een beloning uit. "Hij is als mijn kindje."

De 13 jaar oude Zulu ontsnapte woensdagavond. "In huis mag hij los. Hij schrok van de hond en vloog naar buiten. Normaal hangt er een net over het terras zodat hij niet weg kan, maar dat was nog niet naar beneden. Ik heb hem nog zien wegvliegen met de wind."





Sindsdien is ze op zoek naar haar kaketoe. 's Morgens en 's avonds, als het nog stil is, gaat ze in de buurt van het Tivolipark, Telenet, de tuinbouwschool en Elzestraat fluiten in de hoop dat hij antwoordt. "Dat geluid reikt verder en hij reageert daar altijd op. Hij spreekt trouwens ik-weet-niet-hoe-goed. Krijgt hij eten, dan zegt hij ''t is lekker', of hij roept 'doei, tot straks' als de kinderen gaan slapen."





Als een kind

Voorlopig is de zoektocht tevergeefs. Ook een oproep op sociale media bleef zonder positief gevolg, ondanks de financiële beloning. Ze vreest dat iemand hem zal vangen om door te verkopen. "Zo'n dier kost al snel tussen de 800 en 1.200 euro. Mij gaat het niet om het geld - ik wil het zelfs als beloning geven. Zulu is als een kind voor mij. Ook zijn maatje met wie hij al vier jaar in de kooi zit, een geelkuifkaketoe, is in rouw." Wie Zulu ziet, wordt gevraagd om Kim te bellen via 0471/46.03.64. "Hij is handtam, maar eenkennig aan mij. Als je hem probeert te pakken, vliegt hij meteen terug weg."





(WVK)