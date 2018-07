Wie geeft deze schatjes een nieuwe thuis? VERWAARLOOSDE HONDEN MAAND NA VONDST KLAAR VOOR ADOPTIE ELS DALEMANS

02 juli 2018

02u32 1 Mechelen De 17 zwaar verwaarloosde honden die eind mei in beslag werden genomen in Bonheiden, zijn klaar voor adoptie. Dierenbescherming Mechelen verzorgde de dieren een maand lang, en stelde ze dit weekend aan het publiek voor tijdens de opendeurdag.

De 17 honden werden aangetroffen in een woning waarvan de vloer bezaaid lag met flessen en uitwerpselen. De dieren konden nog met moeite stappen, hun nagels waren onvindbaar tussen de klitten. Ze waren nog nooit buiten geweest, en geen menselijk contact gewend. "We hebben de dieren meteen verdoofd om ze allemaal te verzorgen en te scheren, goed voor meer dan 12 kilo pels", zegt beheerder Sabine Slaets.





"Daarna gingen onze vrijwilligers en de gedragstherapeuten met hen aan de slag: de honden werden geknuffeld om hen gewoon te maken aan mensen, ze leerden een halsband te dragen, werden getest op gedrag en worden nu één voor één gesteriliseerd of gecastreerd. In het begin waren de kleintjes enorm bang, nu hebben velen al wat meer vertrouwen en komen ze likjes geven. De vooruitgang is enorm, en de dieren zijn klaar voor adoptie. We vermoeden dat dit wel vlot zal gaan, omdat heel wat mensen de voorbije weken erg meeleefden en veel interesse toonden in de honden. Het zijn ook geen al te grote exemplaren, eerder gezelschapsdieren. Omdat ze nu in roedel leven, zullen enkelen per twee moeten geadopteerd worden. Voor sommige anderen - die nog té bang zijn - gaan we op zoek naar een specifieke omgeving, zonder kinderen en met niet al te veel drukte."





Maar niet alleen deze 17 exemplaren zoeken een nieuwe thuis, Dierenbescherming Mechelen rolde tijdens het opendeurweekend de rode loper uit om àlle viervoeters in de kijker te zetten.





10 erbij in 2 dagen

"Onze verblijven zitten weer helemaal vol, en dit al sinds oktober vorig jaar. De zomervakantie ging nog maar nét van start, en op amper 2 dagen tijd kwamen er meteen 10 honden bij", zegt Slaets. "We zijn ook een beetje slachtoffer van ons eigen succes, ondertussen werken we al samen met 10 gemeenten en moeten we de rest weigeren. We moeten nu dringend onze adoptiesnelheid verhogen, zónder in te boeten op kwaliteit. Daarom nam ik net nog een bijkomende gedragstherapeute aan, en gaan we meer online werken."





Maar dan is er nog een bijkomend probleem: de Dierenbescherming is verlieslatend en het dak moet nog worden vernieuwd. Daar zit asbest in en muizen hebben de isolatie weggevreten. Voorzitter Marina De Bie hoopt nu op steun van de minister van Dierenwelzijn. "De gemeenten zullen een grotere inspanning moeten leveren, maar we kijken ook naar Vlaanderen."