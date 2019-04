Werkstraf voor ‘vervelend vechtersbaasje’ TVDZM

Een twintigjarige uit Mechelen is vandaag schuldig bevonden aan slagen en verwondingen. Op twee verschillende feestjes in respectievelijk Nijlen en Mechelen ging hij telkens door het lint en deelde hij enkele klappen uit. Telkens viseerde hij minderjarige. Op basis van camerabeelden en de verklaringen van slachtoffers en getuigen, kon de politie hen identificeren. Normaal had de jongeman er vanaf geraakt met een bemiddeling. Alleen mislukte dat waardoor de jonge Mechelaar werd gedagvaard. Ontkennen deed hij niet. Alleen waren er volgens de verdediging heel wat tegenstrijdigheden. “Ik ben geen agressieve jongen maar laat me ook niet doen”, zei de twintiger zelf nog tegen de rechter. “Intussen drink ik geen alcohol meer.” De rechter ging niet in op de probatie-opschorting maar legde een werkstraf van tachtig uur. Voert hij deze niet uit binnen het jaar, riskeert hij alsnog een celstraf van acht maanden.