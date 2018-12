Werkstraf voor reeks fietsdiefstallen TVDZM

17 december 2018

15u25 0 Mechelen De rechter in Mechelen heeft een 24-jarige uit Vorst schuldig bevonden aan een reeks fietsdiefstallen. Het ging volgens het parket om vijf fietsen. Ze werden allen gestolen aan het station van Mechelen.

Bij de laatste diefstal op 10 november werd de twintiger op heterdaad betrapt. Sindsdien zit hij in de gevangenis. Tijdens zijn verhoren ging hij meteen over tot bekentenissen. Via camerabeelden kon het parket hem linken aan vijf diefstallen. “Allen gepleegd in een periode tussen 22 oktober en 4 november”, klonk het bij procureur des koning Lieselotte Claessens. De jongeman vertelde de speurders dat hij de fietsen stal om deze vervolgens te verkopen. “Met dat geld kon mijn cliënt dan overleven”, luidde het in de pleidooien van de verdediging. “Hij kon dan een douche nemen of eten kopen. Sinds zijn vrijlating kort voor deze feiten leefde hij namelijk op straat en had hij geen geld.” De jongeman werd desondanks zijn jonge leeftijd al verschillende keren veroordeeld tot een gevangenisstraf. Het parket vorderde vorige week dan ook een effectieve celstraf. De rechter ging daar niet op in. Hij legde hem een werkstraf van honderd uur op. Voert hij deze werkstraf niet op, riskeert hij alsnog een celstraf van vijftien maanden. Aan twee slachtoffers moet hij een schadevergoeding betalen.