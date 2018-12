Werkstraf voor jonge druggebruiker TVDZM

26 december 2018

Een jonge druggebruik (20) uit Mechelen heeft van de rechter een werkstraf opgelegd gekregen van zestig uur. De man werd in de zomer van 2018 op heterdaad betrapt door de politie. Hij was toen een jointje aan het roken. “Verder was hij ook nog in het bezit van een XTC-pil”, zei openbaar aanklaagster Nele Van Looy. De jongeman stond al voor de derde keer voor de rechter. Vorige keer kreeg hij al een straf met uitstel opgelegd maar met het roken van die joint, hield hij zich niet aan de opgelegde voorwaarden. Het parket was streng en vroeg zes maanden effectief alsook een een geldboete van 8.000 euro. De rechter was met de opgelegde werkstraf iets milder. De twintiger moet wel 8.000 euro aan boete ophoesten. Voert de jongeman de straf niet uit binnen het jaar, riskeert hij alsnog een celstraf van zes maanden.