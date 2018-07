Werkstraf voor jonge dealer 18 juli 2018

Imad D. (20) uit Mechelen moet binnen het jaar een werkstraf van tachtig uur uitvoeren. Zo niet, riskeert hij alsnog een celstraf van acht maanden. De jongeman stond terecht voor het verhandelen van cannabis. Hij werd opgepakt door een politiepatrouille. Die had de twintiger opgemerkt in de buurt van enkele bromfietsen. Toen de politie hem wilde controleren, sloeg de man op de vlucht en gooide daarbij een witte zakdoek weg. Dat werd pas later opgemerkt door de stadscamera's. "In die zakdoek lagen enkele bolletjes hasj", bekende D. tegenover de politie. Bij de huiszoeking troffen agenten nog meer bezwarende spullen aan. "Meneer is niet de grote drugsdealer", besloot de raadsman van D. "Hij is ook net op tijd tegen de lamp gelopen. Sinds de feiten gebruikt hij ook zelf geen drugs meer." (TVDZM)