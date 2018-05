Werkstraf voor gewiekste oplichter (43) 12 mei 2018

Een 43-jarige man uit Mortsel moet een werkstraf uitvoeren van tachtig uur. Hij kreeg ook een geldboete opgelegd van driehonderd euro. De veertiger werd schuldig bevonden voor oplichting en diefstal. Feiten die hij niet ontkende.





De Antwerpenaar viseerde slechts twee soorten winkels: speelgoedwinkel Dreamland in Bornem en Mechelen en doe-het-zelfzaak Hubo in Lier. "Hij ging langs in de winkel en nam ofwel potten verf of dozen Lego uit de rekken. Vervolgens ging hij naar de infobalie of kassa. Daar vroeg hij of die goederen geruimd konden worden", zei de openbaar aanklager destijds.





Cadeaubon

Bij Hubo lukte het een keer en kreeg hij een cadeaubon in ruil. Bij de speelgoedwinkel kreeg hij een keer geld in ruil voor de Lego-dozen. De gemaakte buit werd geraamd op een zevenhonderd euro. Burgerlijke partijen waren er niet. De schade werd al terugbetaald. Het parket eiste tien maanden effectief en een geldboete van 600 euro met uitstel. De rechtbank ging daar voorlopig niet op in. Voert hij de werkstraf niet uit binnen het jaar, riskeert hij alsnog een celstraf van acht maanden.





