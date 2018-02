Werkstraf voor brutale straatroven 06 februari 2018

Mohamed C. uit Mechelen heeft een jaar de tijd om een werkstraf te gaan uitvoeren van 180 uren. De jongeman stond vorige week terecht voor twee brutale straatroven. Bij een ervan werd het slachtoffer geslagen en gestampt door een hele groep. De beklaagde gaf hem op het einde nog een stamp tegen het achterhoofd. "Hij stortte zich als een hyena op mijn cliënt", zei Frédéric Thiebaut. Ook het parket vond de feiten bijzonder ernstig. Ze vorderden 18 maanden cel. "Effectief", aldus de openbaar aanklager. "Onder meer omdat meneer ondanks zijn jonge leeftijd al erg gekend is bij de politie, onder meer voor diefstal en slagen en verwondingen. Meester Pieter De Wit, die de verdediging van C. op zich nam, benadrukte dat zijn cliënt beseft dat hij schuldig is aan zinloos geweld. De raadsman vroeg en kreeg een werkstraf. Voert hij die niet tijdig uit, riskeert hij alsnog een celstraf van achttien maanden. (TVDZM)