Werknemers Axalta hervatten werk 16 mei 2018

02u43 0

De werknemers van verffabriek Axalta hebben dinsdag het werk hervat. Dat voor het eerst sinds de aankondiging van de intentie tot sluiting. "Alle ploegen zijn stilletjes aan het werk gegaan, maar het is op eieren lopen", wijst ABVV-secretaris Danny Absillis op de gespannen situatie. Vandaag gaat de fabriek opnieuw plat. "Er zal met een ruime groep naar de pensioenbetoging in Brussel worden gegaan." Donderdag zou het werk weer worden hervat. Die dag vindt ook een onderhoud plaats met een vertegenwoordiging van het bedrijf en de vakbonden bij de burgemeester. Gisteren vond een Europese ondernemingsraad van Axalta plaats in Maastricht, maar daar viel volgens de vakbondsman weinig nieuws te rapen.





(WVK)