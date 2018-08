Werkloosheid bij allochtonen in dalende lijn 03 augustus 2018

De gekleurde werkloosheid in Mechelen is het afgelopen jaar met iets meer dan 10 procent gedaald, zo zegt schepen van Werkgelegenheid Katleen Den Roover (N-VA). Al ruim twee jaar werken stad Mechelen, het Sociaal Huis en de VDAB nauw samen om elke werkloze naar een geschikte job te begeleiden. "Hiermee vervullen we in Vlaanderen een pioniersrol. Samen zetten we tal van acties op, onder meer jobbeurzen voor zowel jongeren als 55-plussers en ICT-cursussen", legt Den Roover uit. "Via een uitgebreid taalactieplan, de samenwerking tussen de stad, het Sociaal Huis en de VDAB, een flankerend schoolbeleid en de combinatie van werken én Nederlands leren, zorgen we voor een specifieke begeleiding van de werklozen met een migratieachtergrond. Dat de werkloosheid in onze stad het afgelopen jaar, van juni 2017 tot juni 2018, bij deze bevolkingsgroep met 11,1 procent is gedaald, verheugt mij. Maar elke werkloze is er één teveel en daarom blijven we onverminderd inzetten om voluit kansen en begeleiding voor verschillende doelgroepen te creëren."





(AVH)