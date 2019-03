Werken aan Grote Nieuwedijkstraat zijn eindelijk achter de rug Els Dalemans

08 maart 2019

15u41 0 Mechelen De werken aan de Grote Nieuwedijkstraat in Mechelen zijn eindelijk achter de rug. De voorbije dagen legde de aannemer de toplaag asfalt, zodat de belangrijke as in de wijk Nekkerspoel weer toegankelijk is voor het verkeer.

De tweede fase van de vernieuwing van de Grote Nieuwedijkstraat heeft anderhalf jaar geduurd, een halfjaar langer dan gepland. In totaal werd in de straat een oppervlakte van 7500 m² vernieuwd. Om de snelheid naar beneden te halen, werd de rijbaan versmald en werden de kruispunten verhoogd. Verder werden de voetpaden verbreed, kwamen er afgelijnde parkeerstroken en ruimte voor groen.

De klus is nog niet helemaal klaar: over enkele weken komen er nog fietssuggestiestroken. Deze kunnen echter pas worden aangebracht wanneer het asfalt helemaal droog is. Tot slot komt er dit voorjaar ook nog een veilige oversteekplaats voor fietsers ter hoogte van de Vrouwvliet.