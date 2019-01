Werfbezoek is startschot voor nieuwbouwproject ‘Noaze’ TVDZM

27 januari 2019

14u50 0

In de Wupstraat in Muizen bij Mechelen is vanochtend het startschot gegeven van het nieuwbouwproject ‘Noaze’. “Een woondorpje met zestien woningen rond een autovrij binnenplein en met een natuurlijk aangelegd tuinpark achteraan”, luidt het bij projectontwikkelaar Imoya. De eerste kopers van de nieuwe woningen werden zondagochtend uitgenodigd voor een eerste kennismaking met het terrein en een exclusief werfbezoek. “Er werd gelijktijdig ook een lanceringsvideo opgenomen als eerste aflevering van het bouwverhaal van het nieuwbouwproject”, aldus de projectontwikkelaar.

Het tuinpark van het nieuwbouwproject moet volgens de ontwikkelaar een natuurlijke oase worden. “Zo wordt het grasland geoptimaliseerd met gemaaide en licht gestabiliseerde graspaden waar de bewoners een wandeling kunnen maken”, vertelt landschapsarchitect Hanna Van Dijck van Pro Natura. “Noaze wordt een plek die leeft en doet leven.”

De helft van de woningen van het nieuwbouwproject is al verkocht. Op dit moment zijn er nog acht woningen beschikbaar. Meer informatie over het project is terug te vinden op de website van Imoya.