Werf Gandhistraat neemt deel aan Open Wervendag 04 mei 2018

Woonpunt Mechelen en aannemer Democo nemen nu zondag deel aan de Open Wervendag met hun imposante werf in de Mahatma Gandhistraat. Op drie plaatsen tegelijk wordt gewerkt, binnen enkele jaren zal de straat er helemaal anders uitzien. Bezoekers krijgen een blik achter de hekken en kunnen deelnemen aan begeleide wandelingen door de straat. "We merken dat veel buurtbewoners geïnteresseerd zijn in ons woningbouwproject. We communiceren op regelmatige basis een stand van zaken naar de buurt, maar vinden het een meerwaarde om de werf eenmalig open te stellen voor het grote publiek", vertelt Alexander Vandersmissen, voorzitter van Woonpunt Mechelen. Bezoeken kan tussen 10 en 17 uur. Voor de wandelingen om 11, 14 en 16 uur moet worden ingeschreven via info@woonpuntmechelen.be. (WVK)