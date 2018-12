Wereldwinkel organiseert Cadeaudagen: “Liever een FAIR dan een FOUT cadeau” Wannes Vansina

Oxfam-Wereldwinkel Leest organiseert op 8, 9, 15 en 16 december zijn jaarlijkse Oxfam Cadeaudagen. Deze staan in het teken van de nationale campagne ‘Liever een FAIR dan een FOUT cadeau’. “Want in een ideale wereld ga je nooit met een fout cadeau naar huis. Wel met een fair: kwaliteitsproducten waarbij het respect voor de makers centraal staat”, luidt het. De cadeaudagen vinden plaats in het Dorpshuis. Bezoekers vinden er tal van eerlijke producten, in de refter komt een wijnproefstand. De deuren zijn telkens geopend van 14 tot 18 uur. Op zaterdagmiddag 15 december zal meter Dominique Monami helpen met inpakken. “Op zondag 16 december is het kerstcafé niet open, maar kan je ons terugvinden op het dorpsfeest WinterLeest WinterFeest”, aldus nog de organisatoren.