Weggeefhoek slachtoffer van eigen succes. “Zonder werk- en opbergruimte gaat het niet meer” Wannes Vansina

25 maart 2019

11u30 0 Mechelen De Witte Muizen is dringend op zoek naar een werk- en opbergruimte. De Muizense ‘weggeefhoek’ helpt veelal arme gezinnen met kledij, speelgoed en meubeltjes, maar is de slachtoffer van haar eigen succes. “Onze livings, kelders en keukens staan vol dozen met spulletjes. In die mate zelfs dat onze werking in het gedrang komt.”

De Witte Muizen werd opgericht in mei 2017 door Nana Ackermans (52). Ze deed uit financiële noodzaak vaak beroep op online weggeefgroepen, maar greep vaak naast de dingen die ze nodig had. “De verdeling gebeurt niet eerlijk. Veel mensen die de spullen écht nodig hebben, raken er niet aan omdat ze geen auto hebben om het meteen te gaan halen”, weet ze uit ervaring.

Vandaar dat ze besliste om haar eigen weggeefgroep op te starten. Ze pakt het helemaal anders aan. Nana en drie collega’s brengen giften samen op verdeelpunten in Muizen, Mechelen en Haacht. “Van elk voorwerp maken wij een foto om het vervolgens in de juiste categorie op onze Facebookpagina aan te bieden. Leden kunnen aangeven waar ze interesse in hebben. Zij met de grootste noden gaan voor. En we zijn streng. Iemand met maatje XXL krijgt geen XL-kledingstuk.” Het werken met afhaalpunten heeft het grote voordeel dat afnemers meteen een boel stukken kunnen ophalen in plaats van voor elke gift afzonderlijk zich te moeten verplaatsen.

Opslagruimte

In het begin ging Nana zelf op zoek naar spulletjes om te verdelen, intussen vinden deze als vanzelf hun weg naar de groep. In die mate zelfs dat zij en haar collega’s Josée De Vroe (65) en Els Lambrecht (34) de toevloed niet meer aankunnen. “Onze livings, keukens, terrassen en kelders staan vol dozen en zakken. We willen nog kunnen leven ook! Bovendien brengt het de werking in het gedrang”, luidt het.

Ze zoeken een ruimte waar ze de spullen kunnen opslagen en sorteren. Dat kan een lege winkel of garage zijn, liefst in de omgeving van Muizen. “Helaas beschikken wij zelf niet over de nodige financiële middelen hiervoor, dus hopen we een beetje te kunnen rekenen op de goodwill en het altruïsme van anderen.”

Dagtaak

Voor de vrijwilligers is het runnen van De Witte Muizen haast een dagtaak, maar dat geeft niet. Nana weet heel goed waarom ze het doet. Ten gevolge van onder meer de zware ziekenhuisfacturen van haar papa zaliger – hij was tien jaar zwaar ziek - hebben zij en haar mama niet altijd genoeg geld voor de budgetmeter voor gas- en elektriciteit of om eten te kopen. “Ik weet hoe dankbaar ik ben als ik hulp krijg”, zegt Nana. Ze vindt die dankbaarheid ook belangrijk. “Sommige mensen vinden het normaal om te krijgen, maar dat is niet zo.”

Soms verspreidt De Witte Muizen een noodoproep, altijd discreet. “Zo hebben we een keer een noodoproep gedaan voor een mama met een dochtertje die zonder werk was gevallen. We hebben toen de ganse dag rondgereden om voeding op te halen bij schenkers en zelf hebben we er nog wat bovenop gedaan voor vers fruit en groenten. Iemand in nood gaan we geen advies geven, die helpen we. Actie!”, zegt Josée.

“Gij ziet dat ik besta”

De dames ondervonden intussen ook dat ze meer doen dan weggeefspullen verdelen. De verjaardagskalender op de Facebookpagina bijvoorbeeld staat daar niet zomaar. “Er zijn veel mensen die zich heel eenzaam voelen. Dankzij De Witte Muizen hebben ze het gevoel dat iemand om hen geeft. ‘Gij ziet dat ik besta’, horen we wel eens. De Witte Muizen heeft ook een sociale functie.”