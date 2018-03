Wegenwerken aan omgeving Clarenhof 28 maart 2018

Aannemer Verbruggen zal in de loop van de paasvakantie verschillende herstellingen uitvoeren aan de in 2013 aangelegde straten rondom het Clarenhof in Mechelen. De eerste week wordt gewerkt aan de voegen van het beton en de mozaïek in de Meysbrug. Het verkeer moet om via de Augustijnenstraat en 't Vlietje. De week erop worden herstellingen uitgevoerd op het kruispunt Muntstraat en Huidevettersstraat en in de Huidevettersstraat zelf. Hiervoor wordt de Huidevettersstraat en het laatste deel Muntstraat afgesloten. (WVK)