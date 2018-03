Wegenis- en rioleringswerken in Spoorwegstraat 10 maart 2018

In de Spoorwegstraat in Hombeek starten op maandag de wegenis- en rioleringswerken Deze zullen een drietal maanden in beslag nemen.





"De aanpak van de rioleringen en een behoorlijke straataanleg van de Spoorwegstraat, voorheen een aarden weg, waren al lange tijd beloofd en gepland. Nu voeren we deze werken effectief uit", zegt schepen van Openbare Werken Bart De Nijn (N-VA). "Eerst wordt de algemene riolering geplaatst en vervolgens gebeuren de huisaansluitingen. Nadien zal de aannemer steenslag plaatsen, worden de boordstenen aangebracht en de fundering nieuwe klinkers gelegd. De aannemer start ter hoogte van de Bankstraat met de aanleg van de hoofdriool, regen- en vuilwater en werkt zo naar achter in de Spoorwegstraat.





De Spoorwegstraat in Hombeek is een doodlopende straat. Deze wordt tijdens de werkzaamheden vanaf de Bankstraat volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers blijven wel doorgang hebben. (AVH)